LT-Verlosung: Regina Mayr und Margit Knoller freuen sich über ein Rittermahl mit der Familie

Als Medienpartner der Kaltenberger Ritterspiele hat das Landsberger Tagblatt exklusiv zwei Familienpakete für die Premiere am Samstag, 12. Juli, verlost. Der Gewinn beinhaltet jeweils vier Eintrittskarten für überdachte Sitzplätze in der Arena, inklusive eines Rittermahles im Voraus. „Welches besondere Merkmal hat der verschollene Ritter im diesjährigen Stück?“, war unsere Frage. Die richtige Antwort „Goldene Augen“ haben unter anderem Regina Mayr aus Reisch und Margit Knoller aus Prittriching gewusst. Sie wurden als Gewinnerinnen gezogen und erhielten jetzt vom stellvertretenden Redaktionsleiter Thomas Wunder ihre Eintrittskarten überreicht. Das Kaltenberger Ritterturnier beginnt am Freitag, 11. Juli, mit der Gauklernacht. (AZ)

