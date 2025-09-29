Kantersieg im ersten Heimspiel für die Red Hocks Kaufering

Im zweiten Ligaspiel der neuen Saison in der 2. Floorball-Bundesliga Süd/Ost haben die Red Hocks Kaufering den zweiten Sieg eingefahren. Gegen ersatzgeschwächte Füchse der TSG Quedlinburg gelang ein 9:0-Heimerfolg.

Das Ziel war klar, fasst Zweitligadebütant Philipp Hofer zusammen: Nach sieben Gegentoren in der Vorwoche gegen Halle galt es, vor dem eigenen Tor aufmerksamer zu Werke zu gehen: „Wir wollten stabil stehen und bei gegnerischen Kontern kompromisslos sein; vorn lag der Fokus darauf, kontrolliert zu spielen“. Die personell schmal besetzten Gäste, die auf mehrere Leistungsträger verzichten mussten, wählten ihrerseits einen sehr defensiven Ansatz: Mitte dicht machen und bei Ballgewinn ohne Umschweife den Abschluss suchen. Überraschung sei das keine gewesen, so Verteidiger Hofer. „Wir haben unseren Plan perfekt erfüllt – lediglich die Chancenverwertung muss besser werden.“

Nach dem 4:0 wird es für die Red Hocks Kaufering einfacher

So waren im ersten Durchgang ein Freischlag, nach einer schnellen Seitenverlagerung verwandelt von Miro Akerlund (5.), und ein durch Gregor Denk (11.) gekröntes Powerplay nötig, um den 2:0-Pausenstand herzustellen. Dennoch blieb die Partie ein Geduldsspiel. Absehbar war der Sieg dann spät im zweiten Durchgang: Wieder Denk in Überzahl (35.) und eine schöne Kombination, abgeschlossen per Direktabnahme von Ferdinand Reichenberger (38.), sorgten für den 4:0-Zwischenstand. „Für mich war das der Knackpunkt“, kommentiert Hofer: „Wir konnten uns dann in kurzen Abständen hervorragende Chancen herausspielen und so das Spiel entscheiden“.

Quedlinburg war Samstag in München schon gefordert

Denn die Gäste, denen vom Vortag auch noch ein Spiel in München in den Knochen steckte, verloren nun spürbar an Puste. Tobias Hutter, wieder in Überzahl (44.), Lukas Trieb nach einem abgefangenen Ball (47.), Enge Nguyen per Einzelleistung (53.) und wieder Hutter (54.) erhöhten auf 8:0. Weil seine Vorderleute fortan etwas sorgloser verteidigten, war auch Schlussmann Raphael Landherr mehrmals gefordert, um die Null festzuhalten, was gelang. 13 Sekunden vor Schluss sorgte Johannes Probst für den 9:0-Endstand.

Nun geht es darum, den Schwung am Samstag mit nach Berlin zu nehmen, wo mit den Eisbären Juniors ein Gegner wartet, der zuletzt dem hoch gehandelten PSV Dessau das Spiel lange eng hielt. (AZ)