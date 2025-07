Kapellenhopping der Chorwerkstatt Windach: Ein Tag, drei Konzerte

„Beauty of the Earth“ war das Motto beim Kapellenhopping der Chorwerkstatt Windach. In drei Konzerten in Sandau, Kaufering und Hechenwang wurde eine musikalische Hommage an die Natur dargeboten, die nicht nur die Schönheit unseres Planeten feierte, sondern zugleich die Vergänglichkeit betonte. Die 21 Sängerinnen und Sänger unter der musikalischen Leitung von Cornelia Utz überzeugten mit kraftvollen Klängen und einer stimmigen Auswahl an Stücken.

Den Auftakt machte das Glaubensbekenntnis von Max Reger, gefolgt von Karl Jenkins’ „The Shepherd“, das mit seiner schlichten Melodik die Idylle grüner Wiesen und sanfter Hügel heraufbeschwor. Der anschließende „Earth Song“ von Frank Ticheli entfaltete seine Wirkung wie ein leiser Aufschrei. Eine musikalische Mahnung, den Wert der Erde nicht zu vergessen. Auch das bekannte Volkslied „Kein schöner Land“, kunstvoll neu arrangiert von Wolfgang Maria Braun, fügte sich mit seiner ruhigen, fast nostalgischen Melancholie nahtlos in diese Klangwelt ein.

Zwischen Ewigkeit und zarter Melancholie

Ein erster Gänsehautmoment stellte sich mit Claudio Monteverdis Renaissance-Madrigal „Ecco mormorar l’onde“ ein. Der italienische Meister machte das Murmeln der Wellen, das Zwitschern der Vögel und das Leuchten des Morgenrots beinahe greifbar. Wie eine Klangmalerei entfaltete sich das Gedicht über die Schönheit der Natur, und doch war zwischen den Zeilen bereits die Ahnung vom Vergehen zu spüren.

Der zweite Teil des Abends war der „ewigen Natur“ gewidmet – musikalisch eingefangen im Werk „Beauty of the Earth“ des britischen Komponisten Philip Stopford. Hier erklang keine schlichte Naturschilderung, sondern ein ruhiger Lobgesang. Getragen und beinahe andächtig. Camille Saint-Saëns‘ „Les fleurs et les arbres“ öffnete das Tor zur Romantik. Das schlichte „Ave Maria“ von Georg Braun wirkte darauf in seiner Reduziertheit besonders tief.

Die Schönheit des Endlichen

Zum emotionalen Höhepunkt wurde der Schlussabschnitt des Konzerts, der sich mit der Vergänglichkeit auseinandersetzte. In Benjamin Brittens „Primrose“ stand die Nachtkerze im Mittelpunkt. Eine Pflanze, die nur einmal und dann im Dunkeln blüht. Britten komponiert einen Sonnenuntergang und das erste Mondlicht, zum Ende weben sich die Stimmen fast kanonartig ineinander, als würde Blüte um Blüte leise verwelken.

Die Vertonung des Textes „Trag mi, Wind“ durch den österreichischen Komponisten Chris Dreo ging unter die Haut. Die Mundartdichterin Brigitte Hubmann verfasste die Worte kurz vor ihrem absehbaren Tod. Das Konzert endete mit dem afroamerikanischen Spiritual „My lord, what a morning“, in dem voller Hoffnung und Trost von der Gewissheit gesungen wird, dass ein neuer Morgen kommen wird.