Kaufering

vor 18 Min.

15.000 Euro: Hat die Gemeinde Kaufering kein Geld mehr fürs Bürgerbudget?

Die Gemeinde Kaufering (im Bild das Rathaus) muss sparen, so lautet die Anweisung der Rechtsaufsicht im Landsberger Landratsamt. Außertourliche Ausgaben wie das Bürgerbudget sollen zurückgefahren werden.

Plus Seit zwei Jahren gibt es in Kaufering Pläne für ein Förderprogramm, um Projekte aus der Bevölkerung zu finanzieren. Warum das Landratsamt mahnende Worte schreibt.

Von Oliver Wolff

Einige Gemeinden in der Region haben bereits ein sogenanntes Bürgerbudget eingeführt. Das Prinzip ist einfach: Jede Bürgerin und jeder Bürger kann ein Projekt vorschlagen, das idealerweise möglichst vielen zugutekommt. In der Gemeinde Schondorf etwa wird über das Bürgerbudget ein Fahrrad-Spielplatz für Jung und Alt finanziert (LT berichtete). Erste Überlegungen für ein solches Förderprogramm in Kaufering gab es bereits Anfang 2020. Doch nun ist klar: Es gibt im diesjährigen Haushalt kaum noch finanzielle Spielräume der Gemeinde für freiwillige Leistungen wie das Bürgerbudget.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen