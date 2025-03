4500 Tonnen Bausteine für die Sicherung des Lechufers

Im Herbst 2024 begann Uniper ein Projekt, bei dem ein 200 Meter langer Abschnitt des Lechufers in Alt-Kaufering saniert wurde. Nun ist die Sanierung abgeschlossen, teilt der Stromerzeuger in einer Pressemitteilung mit.

Grund für die Sanierung waren Ausspülungen und andere Erosionen der ursprünglichen Uferbefestigung. Um die gesamte Uferböschung nachhaltig zu sichern, fanden die Arbeiten oberhalb und auch unterhalb der üblichen Uferlinie statt, sodass eine Absenkung des Lechs in diesem Abschnitt vorübergehend notwendig gewesen sei. Zudem wurde im Zusammenhang mit dieser Maßnahme auch ein vorhandener tiefer Kolk im Lech verfüllt.

So sah die Baustelle noch im Februar 2025 aus. Foto: Thorsten Jordan

Eine tiefe Ausspülung im Flussbett wurde mit Schotter aufgefüllt

Insgesamt wurden rund 4500 Tonnen Wasserbausteine zur Ufersicherung in den Prallhang auf der rechten Uferseite des Lechs eingebracht. Zusätzlich wurden 18.500 Tonnen Schroppen (grober Schotter) für die Baustraße und die Verfüllung einer tiefen Ausspülung im Flussbett des Lechs (Kolk) eingebaut. Davon wurden rund 9400 Tonnen mit dem Rückbau der Baustraße wieder ausgebaut. Die vorhandenen Bäume wurden durch einen Gutachter geprüft und in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde erhalten, zurückgeschnitten oder entfernt. Die vorhandenen Bach- beziehungsweise Quelleinläufe wurden erhalten und vom Steinsatz an der Böschung ausgenommen. Existierende Rohreinläufe blieben ebenfalls erhalten und wurden durch die Steinschüttung hindurchgeführt und gesichert. Die vorhandenen Zugänge von den Grundstücken zum Lech wurden erhalten oder neu hergestellt.

Die Ufersicherung ist nun komplett abgeschlossen. Die, dafür eigens eingerichtete Baustraße im Lech, wurde komplett zurückgebaut und der Lech fließt wieder auf dem üblichen Wasserspiegel, heißt es in der Pressemitteilung. (AZ)