Abschied nach 40 Jahren bei corpuls

Maria Mastyuk ist bei corpuls fast so lange wie das Unternehmen existiert. Gegründet wurde das Medizintechnikunternehmen 1982, drei Jahre später schon stieß die Elektrogerätemechanikerin dazu. Sie hat also die Entwicklung vom Hobbykeller bis zur Weltmarke fast komplett mitbekommen. Heute ist corpuls Weltmarktführer und beschäftigt 600 Mitarbeitende. In den vier Jahrzehnten hat die treue Kollegin die gesamte Produktpalette mitbegleitet genauso wie sämtliche personelle sowie räumliche Veränderungen. Aber so viel sich bei corpuls auch getan hat, Maria Mastyuk ist geblieben. „Mir hat meine Arbeit einfach immer Spaß gemacht, es war abwechslungsreich und ich habe mich einfach immer wohlgefühlt“, erzählt sie. Wichtig sei für sie auch gewesen, dass sie Familie und Beruf immer gut miteinander vereinbaren konnte – zum Beispiel nach der Geburt der Tochter.

Bei einer Abschiedsfeier blickten Firmengründer Günter Stemple, seine Frau Adesta sowie deren Sohn und corpuls-Geschäftsführer Klaus Stemple (CTO) gemeinsam mit der treuen Mitarbeiterin auf die beschaulichen Anfänge und die Entwicklung des Unternehmens zurück und bedankten sich für ihren Einsatz und ihre Loyalität. Auch den Kollegen wird die erfahrene Mitarbeiterin abgehen, sie haben sie als stets „freundlich und hilfsbereit“ erlebt. Maria Mastyuk geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Ich freue mich auf die freie Zeit, gleichzeitig werden mir die Kollegen und der gewohnte Gang in die Arbeit sicher abgehen.“

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.