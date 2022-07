Abwasser stinkt: Dicke Luft auch in Kauferinger Bürgerversammlung

Anwohner des Kauferinger Westens beschweren sich, weil aus ihrer Sicht beim Geruchsproblem mit dem Abwasser nichts vorangeht. Eine Lösung ist in Sicht, aber beseitigt die dann auch den Gestank?

Der Gestank am Wörnitzweg in Kaufering war großes Thema bei der Bürgerversammlung: Fast 50 Bürgerinnen und Bürger sind der Einladung von Bürgermeister Thomas Salzberger in die Lechauhalle gefolgt. Unter ihnen waren auch einige Anwohnerinnen und Anwohner des Wörnitzwegs und Umgebung. Drei von ihnen ließen am Mikrofon ordentlich Dampf ab. Eine Anwohnerin schilderte mit aufgebrachter Stimme: „Das Geruchsproblem ist jetzt 27 Jahre alt. Am vergangenen Sonntag hat es den ganzen Tag nach faulen Eiern und Tierkadavern gestunken. Wir hatten Besuch da, es war uns richtig peinlich.“

Iglinger Abwasser fließt nach Kaufering zur Kläranlage

Beim Abwasserübergabeschacht am Wörnitzweg in Kaufering Nordwest, kommt das Abwasser der Nachbargemeinde Igling an und wird in das Kauferinger Kanalnetz eingeleitet. Anwohnerinnen und Anwohner klagen immer wieder über die entstehenden Gerüche. Es gebe Tage, an denen man nichts riecht und Tage, an denen die Gestankswolke bis in mehrere Straßen weiterzieht, sagt ein Anwohner emotional.

Nun wollen die Gemeinden Igling und Kaufering das Problem beseitigen – oder doch nur verlagert, so wie Kritiker die Abwasser-Ausbaupläne der Gemeinde Igling bewerten? Bürgermeister Salzberger stellte in der Bürgerversammlung das weitere Prozedere vor: Die technische Lösung sehe vor, dass die vorhandene Druckleitung, in der das Abwasser Richtung Wörnitzweg fließt, um 860 Meter verkürzt, also vor das Baugebiet verlegt wird. Dort soll das Abwassser in einer Freispiegelleitung weiter Richtung Norden fließen.

Macht die geplante Lösung alles nur noch schlimmer?

Anders als bei Druckrohrleitungen strömt das Wasser in einer Freispiegelleitung aufgrund des Gefälles und der Schwerkraft ohne Energiezufuhr. Allerdings sind Be- beziehungsweise Entlüftungsschächte notwendig, also verkürzt gesagt etwa alle 15 Meter ein Gullideckel. Noch heuer werden Planung und Ausführung ausgeschrieben, mit dem Bau wird im kommenden Jahr begonnen.

Darüber sind einige Anwohnerinnen und Anwohner beunruhigt. Sie befürchten, dass der Gestank aus den Schächten entweicht und fortan jeden Anlieger und jede Anliegerin betrifft. Die in der Bürgerversammlung anwesenden Anwohnerinnen und Anwohner stellten daher die Grundsatzfrage: Warum kann die Gemeinde Igling eigentlich nicht einfach eine eigene Kläranlage bauen?

Anwohner des Wörnitzwegs kritisieren Bürgermeister Salzberger

Darauf hatte Salzberger keine Antwort, beziehungsweise keine, die die Anwohnerinnen und Anwohner zufriedenstellte. Ein Anwohner warf dem Bürgermeister vor, keine Bürgernähe zu zeigen. Eine Anwohnerin verließ wütend die Lechauhalle, als Salzberger zum nächsten Thema überging. Ein Bürger sprach die Frau direkt an, warum sie nicht bleibe, schließlich habe er sich lange genug ihre Sorgen angehört. Es entstand ein kurzes Streitgespräch zwischen dem Bürger und einigen Anwohnern des Wörnitzwegs und Umgebung, die sich mit ihrer Nachbarin solidarisierten.

Nach der Bürgerversammlung spricht Salzberger wesentlich lockerer als auf dem Podium und erklärte gegenüber unserer Redaktion auch, warum eine Lösung für das Problem nicht so einfach umzusetzen sei, wie sich das einige und Anwohner vorstellten. Es sei eine Illusion, sagt der Bürgermeister, Igling zu sagen, dass sie innerhalb von wenigen Jahren eine eigene Kläranlage bauen sollen. „Und was machen wir dann mit unserer? Momentan ist sie selbst in Spitzenzeiten maximal zu 75 Prozent ausgelastet – das Iglinger Abwasser eingerechnet.“ Klar sei, wenn das Abwasser aus Igling wegfallen würde, dann wäre der Betrieb der Kauferinger Kläranlage teuer und somit müssten alle in der Gemeinde mehr bezahlen, sagt Salzberger.

Widerspruch gegen Abwasserbescheid

Einige Anwohnerinnen und Anwohner des besagten Gebiets haben Widerspruch gegen den Abwasserbescheid eingelegt, wie sie in der Bürgerversammlung kundtaten. Sie fühlen sich benachteiligt, da sie weniger Abgaben bezahlen müssten, als die Iglinger Bürgerinnen und Bürger. Die Kauferinger Abwassergebührensatzung werde derzeit von der Rechtsaufsicht geprüft, so Salzberger. Eine Neukalkulation sei für das kommende Jahr vorgesehen.