Kaufering

vor 18 Min.

Zahlen die Kauferinger zu viel Abwassergebühren?

Plus Vor gut zwei Jahren werden die Abwassergebühren in Kaufering drastisch erhöht. Einige Bewohnerinnen und Bewohner haben Zweifel daran, dass die Berechnung richtig ist.

Von Thomas Wunder

Vor zwei Jahren wurden die Abwassergebühren in Kaufering drastisch erhöht. Einige Bürgerinnen und Bürger haben Zweifel daran, dass die Berechnung richtig ist und haben sich deswegen im Sommer 2020 an die Marktgemeinde und die Kommunalwerke gewand. Doch das Ergebnis der Gespräche bezeichnen sie als ernüchternd. Und so wird es nun wohl einige Widersprüche gegen die Gebührensatzung geben. Was wird kritisiert? Und wie äußert sich die Marktgemeinde zu den Vorwürfen?

