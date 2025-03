Abzug der Papiercontainer am Containerplatz Lechtalbad in Kaufering

Aufgrund stetig steigender Entsorgungskosten für die Altpapiersammelsysteme im Landkreis und einer immer weiter zunehmenden Vermüllung insbesondere frei zugänglicher Containerplätze wurde im vergangenen Jahr vom Kreistag beschlossen, die Anzahl der Papiercontainer auf den frei zugänglichen Containerplätzen zu reduzieren.

Deshalb werden zu Ende April 2025 die beiden Papiercontainer am Lechtalbad in Kaufering abgezogen. Zur Entsorgung des Altpapiers und Kartonagen haben Anwohnende im Landkreis drei Möglichkeiten. Nutzung der blauen Papiertonne: Diese bietet Ihnen eine kostenlose Entsorgung des Altpapiers alle vier Wochen direkt am Grundstück an. Die Papiertonne gibt es in zwei verschiedenen Größen und kann nur vom Grundstückseigentümer bestellt werden. Die Entsorgung in den Papiercontainern auf dem Recyclinghof Kaufering oder einem der anderen Wertstoffhöfe des Landkreises. Und für Kartonagen und Pappe gibt es am Recyclinghof Kaufering und am Abfallwirtschaftszentrum in Hofstetten einen Presscontainer. Dieser ist insbesondere für große und sperrige Kartonagen geeignet.

Alle Informationen zur Papiertonne, deren Neuanmeldung sowie zu den Standorten und Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe und des Abfallwirtschaftszentrums in Hofstetten sind im Internet unter www.abfallberatung-landsberg.de zu finden. (AZ)