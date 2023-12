Advents-Benefizkonzert in Kauferinger Pfarrkirche

In Kaufering treten die Musiker der Blasakademie "advanced" bei einem Konzert des Lions Club Landbserg in der Kirch Mariä Himmelfahrt auf. Die Spenden gehen ans Sozialwerk.

Der Lions Club Landsberg lädt am Wochenende unter dem Motto „Staade Zeit“ auch in diesem Jahr zum vorweihnachtlichen Kirchenkonzert in die Kauferinger Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt ein. Als Protagonisten werden die Musiker der Bläserakademie „advanced“ des Musikbundes von Ober- und Niederbayern unter der Gesamtleitung von Thomas Kindl zu hören sein. Den vokalen Part übernimmt in diesem Jahr der Landsberger Jugendchor unter der Leitung von Marianne Lösch. Die Spenden, die am Ende des Konzerts gesammelt werden, sind für soziale Projekte des Lions-Hilfswerks Landsberg in der Region bestimmt.

Bläserakademie "advanced" tritt in Kammermusikbesetzungen auf

Der kurze Advent in diesem Jahr verstärkt das übliche Problem der stressigen Vorweihnachtszeit. Einen Kontrastpunkt setzt am 10. Dezember der Lions Club Landsberg mit seinem Adventskonzert. Wie im vorigen Jahr versprechen die Organisatoren eine besinnliche Stunde voller festlicher, aber auch nachdenklicher Musik. Der Eintritt ist frei, der Spendenerlös des Konzerts kommt dem Sozialwerk des Lions Clubs Landsberg zugute.

Die MON-Bläserakademie „advanced“ ist eine Fortbildungseinrichtung, in der talentierte und motivierte junge Musiker von international renommierten Top-Instrumentaldozenten den „Feinschliff“ in ihrer musikalischen Ausbildung erhalten. Zu den Dozenten gehören Hochschulprofessoren oder auch Musiker der Münchner Philharmoniker sowie des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Die Leitung der Bläserakademie „advanced“ hat Thomas Kindl aus Untermühlhausen, der diese außergewöhnliche Einrichtung mit „erfunden“ hat.

Landsberger Jugendchor ebenfalls Teil des Konzertprogramms

Die jungen Musiker der Bläserakademie präsentieren sich in verschiedenen kammermusikalischen Besetzungen. Auf dem Programm der verschiedenen Blech- und Holzbläserformationen stehen dabei funkelnde Barockwerke wie Petronio Franceschinis Sonate in D für zwei Trompeten und Orgel oder romantische Literatur von Anton Bruckner für Hornensemble. Die Klarinetten werden in diesem Jahr alpenländische Weisen und ein modernes Wiegenlied von Christoph Moschberger zu Gehör bringen. Ebenfalls auf dem Programm steht ein Flötenensemble und ein achtstimmiges Posaune/Tuba-Ensemble. Die Vielzahl der Besetzungen sorgt für ein facettenreiches Klangspektrum. Für Abwechslung sorgt auch die Beteiligung des Landsberger Jugendchors unter der Leitung von Marianne Lösch, der einige Werke allein darbieten wird, aber auch gemeinsam mit den Bläsern agieren wird.

Andreas Horber, Präsident der Landsberger Lions und Vizepräsident des Musikbundes von Ober- und Niederbayern, organisiert immer wieder musikalische Benefizaktionen in Landsberg und Umgebung. „Auch in unserer wohlhabenden Gesellschaft gibt es für karitative Einrichtungen jede Menge zu tun. Deshalb hoffen wir, dass wieder viele Menschen aus der ganzen Region die Gelegenheit nutzen, um sich dem vorweihnachtlichen Stress ein wenig zu entziehen, dabei ganz außergewöhnliche Musik zu genießen und auch noch etwas Gutes tun zu können“, so Horber. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 10. Dezember um 16 Uhr in der Kauferinger Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt statt. (AZ)

