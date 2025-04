Aktion Saubere Landschaft 2025

Auch in diesem Jahr hat der Markt Kaufering zu einem gemeinsamen „Frühjahrputz“ aufgerufen. Viele große und kleine freiwillige Helfer folgten dem Aufruf und so war die 51. „Aktion Saubere Landschaft“ am 5. April wieder ein voller Erfolg. Auch viele Vereine wie der Fischereiverein, DAV, FFW, Wasserwacht, Gesangverein, Bogenschützen und Bund Naturschutz unterstützen die Aktion. Bereits die Tage zuvor waren schon die Kauferinger Schulen (Grund-, Mittel-, Realschule und Montessorischule) sowie die Hilti-Lehrwerkstatt in Kaufering unterwegs.

Mit unserer jährlich stattfindenden Säuberungsaktion möchten wir der Allgemeinheit ins Gedächtnis rufen, wie groß das Problem der Müllverschmutzung tatsächlich ist. Denn leider nimmt das Wegwerfen oder Liegenlassen von Abfällen im öffentlichen Raum nicht ab, sondern eher zu. Und dass, obwohl doch das Umweltbewusstsein in der Bevölkerung eigentlich steigt.

Icon Vergrößern 760 kg Müll wurde gesammelt. Foto: Peter Kawohl Icon Schließen Schließen 760 kg Müll wurde gesammelt. Foto: Peter Kawohl

Mit dem Einsammeln ist das Müllproblem jedoch noch nicht gelöst. Aber die Hemmschwelle, in einer sauberen Landschaft etwas wegzuwerfen, ist größer als in einer mit Unrat bereits verschmutzten Landschaft. „Jedes Jahr bin ich wieder erstaunt, wie viel Müll gesammelt und was alles an Unrat in der Natur entsorgt wird“, so Bürgermeister Salzberger.

Dank der tatkräftigen Unterstützung der vielen fleißigen Helfer konnten so wieder viele Kilometer Straßen, Wege und Plätze in unserem schönen Kaufering von Müll und Unrat befreit werden. Am Ende des Tages wurden 600 Zigarettenkippen und 760 kg Müll gesammelt, und die Müllcontainer im Kauferinger Bauhof waren mehr als gut gefüllt.

Die Aktion hat wieder einmal gezeigt, dass uns allen eine saubere Heimat wichtig ist und gemeinsam immer viel bewegt werden kann. Mit einer gemeinsamen leckeren Brotzeit und Getränken bedankte sich Bürgermeister Salzberger am Schluss bei allen fleißigen Helferinnen und Helfern.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.