Alkoholisierte Autofahrerin fährt in verkehrter Richtung in einen Kreisverkehr

Am Donnerstagabend ist ein 31-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg in einen Kreisverkehr in der Kauferinger Bayernstraße eingefahren. Dort kam ihm dann unerwartet eine 73-jährige Frau mit ihrem Pkw entgegen, die laut Polizei offenbar in verkehrter Richtung in den Kreisverkehr eingefahren war. Der 31-Jährige konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Die 73-Jährige setzte daraufhin ihr Fahrzeug etwas zurück und verließ den Kreisverkehr.

Durch das Kennzeichen, das der Mann den aufnehmenden Polizeibeamten mitteilen konnte, wurde die 73-jährige Frau aus dem Landkreis Landsberg schnell ermittelt und als verantwortliche Fahrerin festgestellt. Bei der anschließenden Kontrolle ergab sich ein Atemalkoholwert von knapp über 1,5 Promille. Die Frau muss sich nun aufgrund einer Gefährdung im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten, so die Polizei. Der Führerschein wurde noch bei der Kontrolle sichergestellt. (AZ)