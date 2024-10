Am vergangenen Wochenende sind am Bahnhof in Kaufering zwei E-Scooter der Marken Odys und Xiaomi gestohlen worden. Beide E-Scooter, deren Gesamtwert sich laut Polizei auf rund 1100 Euro beläuft, waren versperrt im Bereich der Fahrradständer abgestellt.

Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)