Angeklagte riefen auf Social Media zu einer Massenschlägerei auf

Im März 2022 kommt es mitten in Kaufering zu einer Schlägerei. Sechs Teilnehmer müssen sich jetzt in Augsburg am Amtsgericht verantworten.

Es sind sechs junge Männer, zwischen 18 und 29 Jahre alt, die sich am Augsburger Amtsgericht wegen Landfriedensbruchs verantworten müssen. Die Angeklagten kommen aus Schwabmünchen, Hurlach, Augsburg, Landsberg und Schondorf. Im März 2022 sollen sie und weitere Jugendliche sich in Kaufering am Fuggerplatz verabredet haben – zu einer Massenschlägerei. Dafür wurde unter anderem von den Angeklagten in sozialen Medien aufgerufen.

Verhandlungen um Massenschlägerei in Kaufering wurden verkürzt

Grob zeichnete die Staatsanwältin ein Bild von der Situation im vergangenen Jahr. Es handle sich um zwei verfeindete Gruppen, die in Gruppenchats und in den sozialen Netzwerken den Treffpunkt in Kaufering teilten. Aufgetaucht seien schließlich wesentlich mehr als bloß die sechs Angeklagten. Teilweise in Sturmhauben, mit Schlägern, Schreckschusswaffen und anderen Gegenständen bewaffnet. Auch ein silberner Revolver soll im Spiel gewesen sein. Bei den Geschehnissen sei ein Jugendlicher von einem Unbekannten mit einem Baseballschläger auf den Kopf geschlagen worden. Als die Polizei eintraf, flohen die Täter.

Die Gerichtsverhandlung hätte sich durch Zeugenaussagen und Befragungen in die Länge ziehen können, doch Richter Fabian Espenschied bat gleich zum Anfang des Prozesses um ein Rechtsgespräch zwischen der Staatsanwaltschaft und den sechs Rechtsanwälten. Er habe selbst am Nachmittag einen weiteren Termin und wolle verhindern, alle ein zweites Mal nach Augsburg laden zu müssen. In einer langen Pause einigten sich beide Seiten auf eine verfahrensbeschleunigende Methode, in die anschließend auch die Angeklagten einwilligten.

Da die Beweislage unter anderem einige Zeugenaussagen umfasst hätte und die Behörden mehrere Mobiltelefone beschlagnahmt hatten, auf denen unter anderem mit den Chats ein zeitlicher Ablauf der Geschehnisse gut rekonstruiert werden konnte, war dieser Deal mit einem Eingeständnis verbunden. Bei einer Aussage zu den Geschehnissen sei eine Geldbuße allerdings ausreichend. Und so gaben in allen sechs Fällen die Rechtsanwälte ein Geständnis für ihre Mandanten ab. In den ersten drei Fällen wurde die Anklage gegen eine Geldstrafe fallen gelassen. Die Männer durften den Sitzungssaal verlassen.

Die Angeklagten müssen unterschiedliche Geldbußen zahlen

Übrig blieb die Hälfte der Angeklagten: Ob die Eisenstangen und Baseballschläger auch in der Auseinandersetzung benutzt wurden, konnte die Polizei nicht konkret nachweisen. Die potenziellen Waffen seien lediglich nach der Schlägerei in den Autos der Beteiligten gefunden worden. Der jüngste Angeklagte äußerte sich zudem dazu, dass er zwar in den Chats mitgeschrieben habe und vor Ort war, aber nicht wirklich gewalttätig werden wollte. „Das ist ihm alles furchtbar peinlich“, sagte seine Anwältin zudem. Nachdem sowohl die Rechtsanwälte als auch die Staatsanwältin ihre Plädoyers gehalten hatten, verkündete Espenschied das Urteil, das er und die Schöffen gewählt hatten. „Ihr seid jetzt die letzten drei aus einer großen Gruppe, von denen etliche nicht gefasst wurden, ich denke, eine Geldstrafe ist fair“, so der Amtsrichter.

So wurde auch den übrigen Angeklagten eine Geldbuße samt Prozesskosten auferlegt. Aufgrund der unterschiedlichen Einkommenssituationen handelt es sich um Summen zwischen 300 und 1500 Euro. Fabian Espenschied sei bewusst, das an dem Vormittag einiges hinter verschlossenen Türen entschieden worden sei und zum Beispiel keine konkreten Nachrichten aus den Chatverläufen vorgelesen worden seien. „Es muss aber auch öffentlich wirksam nicht breitgetreten werden.“ Das Urteil ist bisher nicht rechtskräftig.