Anhänger kippt um: Hoher Sachschaden bei Kaufering

Zwischen Hurlach und Kaufering bläst am Freitag ein starker Wind. Ein Gespann mit Anhänger kippt deswegen um.

Der teils heftige Wind hat auch im Landkreis Landsberg einen Unfall verursacht. Am Freitagnachmittag kippte auf der Kreisstraße 20 zwischen Hurlach und Kaufering deswegen ein Gespann mit Anhänger um.

Wie die Polizei meldet, war ein 43-jähriger Hurlacher gegen 16.30 Uhr mit seinem Gespann unterwegs, als der Anhänger kurz vor Kaufering vom Wind erfasst wurde und auf die Seite kippte. Dadurch wurde der Pkw ebenfalls gekippt und kam erst auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen.

Die Beifahrerin wird ins Krankenhaus gebracht

Fahrer und Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt, die Beifahrerin musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. (AZ)

