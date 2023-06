Kaufering

Anwohner beschweren sich über Verkehrssituation in Kaufering

Plus Ob "Hölle auf Erden" oder "mittlere Katastrophe": On- und offline regen sich Kauferinger über die Sperrung der Kreuzung an der Viktor-Frankl-Straße auf.

Von Vanessa Polednia

Markus Veit ist noch immer wütend. Wenn es schlecht läuft, muss seiner Katze womöglich das Vorderbein amputiert werden, nachdem sie vor der Haustüre in der Iglinger Straße angefahren wurde. Veit macht dafür die aktuelle Verkehrssituation vor Ort verantwortlich. Denn seitdem die Viktor-Frankl-Straße und die Kreuzung für eine halbjährige Baumaßnahme gesperrt wurde, herrsche seiner Meinung nach in der Iglinger Straße Chaos.

Die Baumaßnahmen sollen bis Jahresende andauern. Dazu ist eine Vollsperrung notwendig und damit auch die Ortsdurchfahrt Kaufering gesperrt. Für die Dauer der Baustelle ist eine großräumige Umfahrung von der A96 und B17 neu eingerichtet. Für Radfahrende in Richtung Landsberg ist es östlich der Augsburger Straße weiterhin möglich, den vorhandenen Radweg zu nutzen.

