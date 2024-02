Asylsuchende randalieren in Kaufering

Die Polizei ist gleich mehrmals im Einsatz. Unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Zwei betrunkene Asylsuchende haben der Polizei in Kaufering einen einsatzreichen Samstagabend beschert. Sie und einen weiteren Asylsuchenden, der sich mit einem der Männer solidarisierte, erwarten jetzt mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Gegen 23 Uhr wurde der Polizeiinspektion in Landsberg eine Körperverletzung in Kaufering gemeldet. Zwei Männer würden eine dritte Person schlagen, hieß es. Die Polizeibeamten trafen nur noch die Täter an. Der unbekannte Geschädigte war geflüchtet. Es handelte sich um zwei betrunkene arabische Männer aus Kaufering. Den beiden wurde ein Platzverweis erteilt. Das unbekannte Opfer wird darum gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 08191/9320 in Verbindung zu setzen.

Auf dem Heimweg wird eine Frau beleidigt und bedroht

Der jordanische und der syrische Staatsangehörige, 19 und 24 Jahre alt, gingen danach Richtung Flüchtlingsunterkunft. Auf ihrem Weg durch die Hiltistraße schlug der syrische Staatsangehörige mit einem Holzstock auf einen Pkw ein. Die Eigentümerin sah die Tat und sprach den Mann an. Der 24-Jährige schrie die Frau an beleidigte sie und drohte ihr sie zu töten, meldet die Polizei. Die beiden Männer wurden kurz darauf von einer Polizeistreife aufgegriffen. Der Syrer wurde aufgrund seiner Aggressivität in Verbindung mit Alkohol in Sicherheitsgewahrsam genommen. Er leistete Widerstand und beleidigte und bedrohte die Beamten aufs Übelste. Der 19-jährige Jordanier wurde zu seiner Unterkunft gebracht. Bei der Einlieferung in die Arrestzelle der Polizeiinspektion Landsberg leistete der Syrer weiterhin heftigen Widerstand. Dabei wurde ein Beamter verletzt.

Nachdem der Jordanier in die Flüchtlingsunterkunft zurückgekehrt war, stiftete er laut Polizeibericht weiter Unruhe und griff kurze Zeit später einen nigerianischen Sicherheitsmitarbeiter des Landratsamts an. Der Araber schlug auf den 47-Jährigen ein, spuckte und beleidigte ihn. Als dieser den 19-Jährigen fixierte wurde er von einem somalischen Sicherheitsmitarbeiter geschützt. Ein afghanischer Asylsuchender (25 Jahre) solidarisierte sich mit dem Jordanier und griff den 27-jährigen Sicherheitsmitarbeiter an. Die beiden Sicherheitsmitarbeiter wurden leicht verletzt. Der Jordanier wurde von der Polizei bis zum nächsten Morgen zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Die Männer aus Jordanien und Afghanistan erwarten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungen und Beleidigungen.

Den Syrer erwartet ein Verfahren wegen Körperverletzungsdelikten, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigungen und Bedrohungen. Zudem wird ihm laut Polizei ein Einbruchsversuch Anfang Februar bei einem Kauferinger Discounter und Sachbeschädigungen zur Last gelegt. Er wurde dem Ermittlungsrichter zur Haftprüfung vorgeführt. (AZ)

