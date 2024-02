Auch ohne das neue Feuerhaus sitzt das Geld nicht locker

Plus Die Rücklagen schwinden, doch die Steuereinnahmen bleiben in Kaufering stabil. Eine Mehrheit der Ratsmitglieder stimmt dem Haushaltsplan für 2024 zu.

Diese Sitzung endete überraschend geräuscharm: Der Kauferinger Marktgemeinderat hat den Haushalt für 2024 beschlossen. Nur ein Ratsmitglied ließ es sich nicht nehmen, das Vorgehen im Zuge der Haushaltsverhandlungen zu kritisieren.

Kämmerer Robert Thaller stellte die Zahlen nach zwei nicht öffentlichen Sitzungen und einer öffentlichen Sitzung zur Haushaltsberatung im Plenum vor. Der Haushaltsplan weist im Verwaltungshaushalt rund 29,1 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt rund 31,4 Millionen Euro auf und hat damit ein Gesamtvolumen von 60,5 Millionen Euro.