Auf einem Parkplatz wurde gespuckt und beleidigt

Auf dem Parkplatz an der Kauferinger Schützenstraße geraten mehrere Verkehrsteilnehmer aneinander. Die Situation eskaliert.

Zu Anspucken und beleidigenden Worten kam es am Donnerstagabend in Kaufering, weil sich Verkehrsteilnehmer über die Parksituation eines Pkw uneins waren. Als die Polizei anrückte, machte sich ein Beteiligter aus dem Staub. Mit mehrerer Strafverfahren muss sich nun die Landsberger Polizei beschäftigen. Alle Beteiligten sind in Kaufering wohnhaft. (AZ)