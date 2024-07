Auf Übung der Feuerwehr folgt tatsächlicher Einsatz

Eine ausgelöste Brandmeldeanlage, dichter Rauch und zahlreiche verletzte Personen. Diesen Übungsbedingungen mussten sich die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kaufering bei der Hauptübung am Montag stellen.

Traditionell findet am letzten Übungsabend vor den Sommerferien eine sogenannte Objektübung der Feuerwehr Kaufering statt. Dabei geht es vor allem darum, das im ersten Halbjahr erlernte unter Einsatzbedingungen praktisch anzuwenden. Heuer hatten sich die Feuerwehr den Katholischen Kindergarten St. Johann als Übungsobjekt ausgesucht. Mit bis zu 44 Kindern und zahlreichen verwinkelten Fluren und Gängen besteht hier ein besonderes Interesse gut auf den Ernstfall vorbereitet zu sein.

FFW Kaufering: „Das Gelernte wurde gut und richtig umgesetzt.“

Kurz nach 19.30 Uhr wurde Übungsalarm für die Wehr gegeben: „Ausgelöste Brandmeldeanlage Kindergarten St. Johann in Kaufering“. Nur wenige Sekunden später setzte sich der Löschzug, bestehend aus Einsatzleitwagen, Hilfeleistungslöschfahrzeug, Drehleiter und Löschgruppenfahrzeug in Bewegung. Noch auf Anfahrt wurde über Funk gemeldet, dass mehrere Notrufe eingegangen sind und sich noch Personen im Gebäude befinden. Bereits auf Anfahrt rüsteten sich die Atemschutzgeräteträger mit Maske und Sauerstoff aus.

Am Übungsort eingetroffen wurde die Einsatzstelle durch den Zugführer sowie die Gruppenführer erkundet. Offensichtlich brannte es in dem Gebäude, mehrere Menschen standen an den Fenstern. Unter Atemschutz konnten die Personen gesucht und gerettet werden, gleichzeitig wurde das angenommene Feuer gelöscht.

Nach gut eineinhalb Stunden war die Übung erfolgreich absolviert und konnte mit einer Begehung des gesamten Objektes abgeschlossen werden. Die Auswertung der Übung durch die Beobachter zeigte: Das Gelernte wurde gut und richtig umgesetzt.

Auf schweißtreibende Übung und eine kurze Pause folgen zwei echte Einsätze

Nach der Übung gab es nur eine kurze Verschnaufpause für die Helferinnen und Helfer. Unmittelbar nach Rückkehr und Einsatzklarmeldung an der Feuerwache wurde die Wehr, gemeinsam mit zwei Mobilen Rettern, zu einem medizinischen Notfall alarmiert. Hier unterstützte die Feuerwehr Kaufering bei der Rettung eines Patienten aus der Dachgeschosswohnung und der Absicherung der Hubschrauberlandung.

Nur gut vier Stunden später piepsten die Funkmelder erneut. Im Klinikum Landsberg war es in einem Zimmer zu einem Brand gekommen. Die Drehleiter, das Hilfeleistungsfahrzeug und das Tanklöschfahrzeug unterstützten die Nachbarwehr aus Landsberg bei der Brandbekämpfung. Am frühen Morgen um kurz vor 06 Uhr hieß es dann “nach dem Einsatz, ist vor dem Einsatz.” (AZ)