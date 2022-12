Auto gerät bei Kaufering ins Schleudern und überschlägt sich

Ein Mann gerät bei Kaufering mit seinem Wagen ins Schleudern. Das Auto überschlägt sich danach.

Am Dienstagabend hat sich ein 40-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg bei einem Unfall bei Kaufering leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, geriet er mit seinem Wagen auf der Ortsverbindungsstraße von Kaufering in Richtung Scheuring in einer Linkskurve ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, sodass sich der Pkw überschlug.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird von der Polizei mit rund 8000 Euro beziffert. (AZ)

