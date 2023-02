Autofahrerin fährt in Kaufering gegen einen Baum

Es sind wohl gesundheitliche Probleme im Spiel, als in Kaufering eine 73-jährige Frau mit ihrem Auto einen Baum anfährt.

Am Montagnachmittag ist eine Autofahrerin in Kaufering mit einem Baum kollidiert. Nach Angaben der Polizei kam die 73-Jährige links von der Straße ab und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Den Polizeibeamten gegenüber gab die Verursacherin an, aufgrund eines körperlich schlechten Zustandes die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren zu haben. (AZ)