Autofahrerin will Drängler zur Rede stellen und fährt auf

In Kaufering geht es einem Autofahrer zu langsam. In der Folge ereignet sich ein Unfall mit Sachschaden.

Nach einem Vorfall in Kaufering ermittelt die Polizei wegen Nötigung im Straßenverkehr sowie fahrlässiger Körperverletzung. Eine Autofahrerin wollte einen Drängler zur Rede stellen und fuhr dabei auf dessen Wagen auf.

Nach Angaben der Polizei befuhr eine 19-Jährige aus Landsberg am Sonntagabend die Kreisstraße LL 20 zwischen Landsberg und Kaufering. Dies ging einem 18-jährigen Autofahrer hinter ihr offensichtlich zu langsam, weshalb er auffuhr und die Lichthupe betätigte. Die junge Frau bog in Kaufering nach links in die Viktor-Frankl-Straße ab und hielt kurz an, weil der Drängler ebenfalls abbog.

Im Anschluss folgte ihm die junge Frau, um ihn zur Rede zu stellen. Als der junge Mann aufgrund einer Unebenheit sein Fahrzeug abbremste, fuhr die 19-Jährige auf. Dabei wurden die beiden Insassen im vorausfahrenden Fahrzeug leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro, teilt die Polizei mit. (AZ)

