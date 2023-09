Autorennen in Kaufering? Die Polizei sucht Zeugen

In Kaufering rasen zwei Unbekannte durch die Bayernstraße. Eine Autofahrerin wird von ihnen genötigt.

Am Donnerstagabend waren die Fahrer eines grauen Audi und eines grauen Mini in der Bayernstraße in Kaufering mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die Polizei geht von einem Autorennen aus und sucht Zeugen des Vorfalls.

Wie die Polizei mitteilt, fuhren die Autos immer wieder nebeneinander und umfuhren so Verkehrsinseln jeweils links und rechts. Eine Autofahrerin wurde durch nahes Auffahren und einen entsprechend rasanten Überholvorgang genötigt. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet Zeugen und auch mögliche Betroffene der Fahrweise der beiden Unbekannten sich unter der Telefonnummer 08191/9320 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch