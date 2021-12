Kaufering

vor 51 Min.

Bahnhof Kaufering: Gemeinderat legt Gestaltung des Umfelds fest

Plus Im Kauferinger Marktgemeinderat werden die neuesten Planungen fürs Umfeld des Bahnhofs vorgestellt. Es gibt Veränderungen gegenüber der Ursprungsüberlegung.

Von Christian Mühlhause

Ab dem Jahr 2023 soll der Kauferinger Bahnhof barrierefrei umgebaut werden. Im Zuge der Maßnahme will der Markt das Bahnhofsumfeld sowohl auf der Nord- als auch der Südseite neu gestalten. Zu der Frage, was umgesetzt werden soll, gab es, wie berichtet, in den vergangenen Monaten mehrere Diskussionen sowie einen Ortstermin. Bauamtsleiter Andreas Giampa stellte in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats die Lösung vor, die erarbeitet wurde.

