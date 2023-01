Bahnhofsumbau in Kaufering: Es gibt ein weiteres geschütztes Tier

Wegen einer Natterart verzögert sich der Umbau des Kauferinger Bahnhofs. Der Artenschutz sorgt für Ärger bei Passagieren.

Die Deutsche Bahn erklärte im Dezember, dass sich der Umbau des Bahnhofs in Kaufering aufgrund des Artenschutzes verzögert. Der geplante Baustart werde sich auf 2025 verschieben, sagte damals eine Pressesprecherin. Am Bahnhof wurde die streng geschützte Schlingnatter nachgewiesen. Allerdings ist das nicht das erste geschützte Tier, auf das bei dem Umbau Rücksicht genommen werden muss, wie eine Anfrage unserer Redaktion zeigt. Das Landratsamt wartet auf Informationen von der Bahn, um bei dem Thema handeln zu können.