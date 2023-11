Beim Strapaten-Workshop in Kaufering steht die Welt kopf

Von Christina Wanner - vor 17 Min. Artikel anhören Shape

Stars wie Helene Fischer oder Pink zeigen: Akrobatische Einlagen sind nicht nur etwas für den Zirkus. Eine Mitarbeiterin macht in Penzing den Selbstversuch.

Wenn man an einem Freitagabend in den Moving-Art-Studios in Kaufering steht, ist etwas Besonderes geplant. Das normale Kursangebot rund um Tanz und Luftakrobatik findet nämlich montags bis donnerstags statt. Auch das Kinesiotape an den Handgelenken ist ungewöhnlich. Grund dafür ist der Strapatenkurs, den Chamina Rietze als Gasttrainerin leitet. Vorerfahrung an vergleichbaren Luftakrobatikgeräten, wie der Polestange, werden vorausgesetzt – immerhin ist das Hochstemmen des eigenen Körpergewichtes, sodass man kopfüber in der Luft baumelt, nicht unbedingt eine Übung, mit der jeder vertraut ist. Nach fünf Jahren Training an der Pole bin ich zuversichtlich, dass das kein Problem wird. Später folgt ein nüchternes Erwachen. Aber fangen wir mal ganz von vorn an.

Aufwärmen ist in der Akrobatik das A und O

Das Aufwärmen gibt bereits einen Vorgeschmack darauf, welche Muskelgruppen gleich vermehrt belastet werden. So wird hier bereits viel mit den Schultern und Armen gearbeitet. Dabei fängt man an, Muskeln zu spüren, die man sonst nie bemerkt. Banal aussehende Übungen, wie das Heben des Armes, fühlen sich plötzlich an wie schweres Hanteltraining. Durch unterschiedliche Kraftübungen an den Bändern selbst, wie durch das Hochstemmen des Körpers oder das Invertieren – sich in eine Kopfüberlage bringen –, soll im Anschluss ein Gefühl für das Gerät geschaffen werden.

