Besuch einer Kirche und Hochschule

Eine größere Gruppe feierte zusammen mit Pfarrer Paul Mahl die schon traditionelle „Bergmesse“ in der frei auf einem Hügel stehenden Wallfahrtskirche Sankt Alban bei Aitrang. Danach, nach einer kurzen Kirchenführung durch den Mesner, ging es für die Kauferinger Gartenfreunde weiter nach Füssen. Hier konnte jeder den Nachmittag nach seinen eigenen Vorlieben gestalten. Wegen des kalten Wetters wurde die Rückfahrt etwas früher angetreten.

Icon vergrößern Im Kleingarten lernt die Gruppe Interessantes zum Thema „Gesunde Ernährung aus dem eigenen Garten“. Foto: Manfred Haltmayr Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Kleingarten lernt die Gruppe Interessantes zum Thema „Gesunde Ernährung aus dem eigenen Garten“. Foto: Manfred Haltmayr

Am gleichen Tag, jedoch in entgegengesetzte Richtung, fuhr eine kleine Gruppe zur Hochschule Weihenstephan-Triesdorf in Freising und nahm teil an einem ganztägigen Seminar zum Thema: „Gesunde Ernährung aus dem eigenen Garten, (nicht nur) für Senioren“. Vormittags stand Theorie mit Vorträgen einer Ernährungsberaterin/DGE und dem ehemaligen Leiter der Kleingärten für Obst und Gemüse an. Nach der Mittagspause gab es eine Führung durch die Kleingärten mit praktischen Beispielen für den eigenen Garten - bei angenehmen Temperaturen und Sonne. Es war ein Tag mit vielen neuen Eindrücken und Erkenntnissen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!