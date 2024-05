Kaufering

11:30 Uhr

Betreuungsnotstand? Kauferinger kritisieren Kita-Situation

Sie fordern mehr Betreuungsplätze in Kaufering und rufen zur Demonstration auf (von links): Daniela Rohr, Susanne Rath, Lena Düttmann, Anna Kaiser sind die Initiatorinnen der Petition. Hinter ihnen ist die Übergangslösung in Containern der Kinderkrippe zu sehen.

Plus Vier Mütter setzen sich mit einer Petition für mehr Betreuungsplätze in Kaufering ein. Mit ihrer Petition haben sie bereits 450 Unterschriften gesammelt. Nun folgt eine Demo.

Von Vanessa Polednia

Wie viele Eltern nutzt Anna Kaiser aus Kaufering eine Internetplattform für die digitale Vergabe von Kita-Plätzen. Ihr dreijähriger Sohn sollte von der evangelischen Kinderkrippe in einen Kindergarten wechseln. Doch dann kam der Schock für die berufstätige Mutter: "Ich habe mich für alle Einrichtungen in Kaufering angemeldet und keine einzige Zusage erhalten."

In der Kinderkrippe konnte der Nachwuchs auch nicht bleiben, schließlich wurde ihr Sohn zu alt für die Einrichtung. Und nicht nur Anna Kaiser ging es so. "Das Haus hat 24 Krippenkinder, davon sollten 14 in den Kindergarten wechseln und nur zwei haben einen Platz bekommen", weiß sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen