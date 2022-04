Betrunkenes Paar beleidigt und verletzt Polizisten in Kaufering

Erheblich alkoholisiert fährt ein Landsberger am Dienstag gegen ein Taxi am Kauferinger Bahnhof. Als die Polizei eintrifft, kommt es zu Tumulten.

Erheblichen Widerstand gegen die Polizei leistete sich ein betrunkenes Paar in Kaufering, wie aus dem Polizeibericht der Landsberger Polizeiinspektion hervorgeht.

Am frühen Dienstagabend, 12. April, gegen 17 Uhr, fuhr ein erheblich alkoholisierter 52-jähriger Fahrradfahrer aus Landsberg am Bahnhof in Kaufering gegen ein parkendes Taxi, weshalb die Polizei verständigt wurde.

Anwesende Lebensgefährtin ist ebenfalls alkoholisiert

Die ebenfalls anwesende, alkoholisierte 38-jährige Lebensgefährtin des Fahrradfahrers störte immer wieder die Maßnahmen der Polizeibeamten, weshalb sie einen Platzverweis erhielt. Da sie diesem nicht nachkam, wurde unmittelbarer Zwang angewendet. Gegen diesen wehrte sie sich erheblich, sodass zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden.

Im Rahmen der Widerstandshandlung beleidigte der 52-jährige Fahrradfahrer schließlich noch die Polizeibeamten. Beide Beschuldigte wurden daher zur Dienststelle mitgenommen, wo eine Blutentnahme auf staatsanwaltschaftliche Anordnung durchgeführt wurde. Beide haben sich nun strafrechtlich zu verantworten. (lt)

Lesen Sie dazu auch