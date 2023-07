Kaufering

23.07.2023

Bürgerversammlung in Kaufering: Kreuzung und Kanal sind Thema

Die Straßenbaustelle an Augsburger Straße war auch in der Kauferinger Bürgerversammlung Thema.

Plus Die Bauarbeiten an der Kreuzung in Kaufering sind bei der Bürgerversammlung weiter Thema. Auch in den Nachbarstraßen wünscht man sich neue Markierungen.

Von Lisa Gilz Artikel anhören Shape

Rund 50 Bürgerinnen und Bürger kamen kürzlich der Einladung zur Bürgerversammlung in Kaufering nach. Gesprächsbedarf hatten sie besonders zu den Themen Baumaßnahmen, Fahrradwege, Breitbandausbau und zur Kreuzung an der Augsburger Straße.

Die Versammlung startete Bürgermeister Thomas Salzberger mit einer kurzen Bilanz zum Sturm. "Uns Kauferinger hat es besonders hart erwischt", erklärte er. Sieben Straßen wurden demnach gesperrt, 121 Bäume beschädigt. 2001 habe es das letzte Mal so viele Feuerwehreinsätze in 24 Stunden gegeben. Allerdings sei man auf einem guten Weg, die Gemeinde wieder herzurichten. Priorität hatte dabei unter anderem der Außenbereich des Kindergartens. In Kürze sollten auch alle Spielplätze freigeräumt sein. "Das Naturbad kann aufgrund des guten Einsatzes am Wochenende wieder öffnen", lobte Salzberger den Bauhof und die Feuerwehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen