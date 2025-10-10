Bund Naturschutz Kaufering zu neuem Leben erweckt 

Seit Herbst 2024 gibt es wieder eine aktive Ortsgruppe in Kaufering. Eine erste Mitgliederversammlung fand nun mit einer erfreulichen Teilnehmerzahl statt, darunter langjährige Mitglieder, die verschiedene Naturschutzmaßnahmen seit Jahrzehnten durchführen und ihre Erfahrung in die neu belebte Ortsgruppe einbringen können. Auch Peter Satzger vom BN-Kreisverband war anwesend. Monica Calla trug mit einem poetischen, lyrischen und unterhaltsamen Beitrag zum Thema Natur und Lech zu einem sehr gelungenen Abend bei.

Icon vergrößern Die Wasserfälle an der Brücke konnten erhalten werden. Foto: Horst Preckur Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Wasserfälle an der Brücke konnten erhalten werden. Foto: Horst Preckur

Die Ortsgruppe hat bereits einiges angestoßen und verwirklicht. Das konnten die Anwesenden in Fotos sehen. So konnte sie zum Beispiel erreichen, dass bei der Sanierung des Prallhangs an der Brücke zwei wertvolle Wasserfälle durch die Baumaßnahme nicht zerstört wurden. Eine Kindergruppe unter Leitung von Gabriela Rieger kann sich über regen Zulauf freuen. Die Gruppe trifft sich einmal im Monat. Im Rahmen des Oktobertreffens findet ein Apfelfest an der Streuobstwiese in Alt-Kaufering statt, die die Ortsgruppe vor Kurzem von der Gemeinde zur Pflege übernommen hat. Weitergeführt werden sollen die Pflegemaßnahmen an schützenswerten Flächen mit besonderer Flora. Angestrebt wird künftig ein Vernetzen mit zielverwandten Gruppen wie zum Beispiel dem Alpenverein, dem Vogelschutzbund, dem Klimabeirat und "Omas for future". Das würde die Effektivität der Bemühungen vergrößern. Hervorzuheben ist eine schon sehr gute Zusammenarbeit mit dem Markt Kaufering. Ziel der Ortsgruppe ist es unter anderem, vor allem die Kinder wieder mehr mit der Natur in Beziehung zu bringen und ihnen Freude an der Umgebung zu vermitteln. Ein Austausch, bei dem auch Nichtmitglieder herzlich willkommen sind, soll nun im Abstand von zwei Monaten im DAV-Heim stattfinden. Das nächste Treffen ist am 11. November um 19 Uhr.

