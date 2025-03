Bundespolizeiorchester München: Benefizkonzert für „rollendes Klassenzimmer“

Qualität, Klasse, professionelle Musikalität: Das ist das Bundespolizeiorchester (BPO) München. Der große, hervorragende Klangapparat gastierte für ein Benefizkonzert in Kaufering zugunsten des von Claus-Peter Reisch initiierten Projekts „Das rollende Klassenzimmer“.

Reisch war Kapitän des ehemals im Mittelmeer kreuzenden Seenotrettungsschiffes „Lifeline“. Die Veranstaltung, die ursprünglich in der Sporthalle des Marktes über die Bühne gehen sollte, wurde wegen nicht ausreichendem Publikumsinteresse in die etwas kleinere Lechauhalle verlegt, was schade war – einmal, weil die mächtigen Klangwolken in der größeren Halle vermutlich viel mehr zur Geltung gekommen wären. Zudem hätte das Konzert schon aufgrund der hohen Qualität wesentlich mehr Zuspruch verdient gehabt.

Die Mitglieder des Bundespolizeiorchesters sind ausgebildete Musikerinnen und Musiker

Möglicherweise ist nicht hinreichend bekannt, dass im Bundespolizeiorchester keine hobbymäßig musizierenden Polizeibeamten agieren. Vielmehr sind die Mitglieder alle Berufsmusiker mit abgeschlossenem Studium. Aufgaben des Orchesters sind innerbetriebliche musikalische Umrahmungen von Festen, Feiern, Ehrungen. Der Benefizgedanke steht für die Außenwahrnehmung. Unterstützenswerte Projekte werden, wie in Kaufering erklärt wurde, vorher sehr genau geprüft. Das rollende Klassenzimmer wurde für gut befunden, obwohl es einen kleinen, leicht politischen Makel hat. Es ist ein Projekt für syrische Flüchtlingskinder in Auffanglagern in der Türkei. Für Philipp Armbruster, seit zwei Jahren Chef des BPO, müsse zwingend notwendige Neutralität hier außen vor bleiben. „Wir unterstützen damit doch Kinder, um nichts anderes geht es.“

Benefizkonzert des Bundespolizeiorchesters München wurde vom Sportzentrum in die kleinere Lechauhalle verlegt. Foto: Christian Rudnik

Wunderbar, wenn diese Unterstützung eine solch wohltönend klingende ist, wie sie das BPO servierte. Die Musiker ließen unter der Leitung von Philipp Armbruster bei „Pirates Gold“ den wohl berühmtesten Seefahrer durch die Lechauhalle rauschen, steuerten mit Jack Sparrow und seiner Black Pearl 50 entfernteste Inseln an. Zurück im Heimathafen wartete ein Udo-Jürgens-Medley auf die Gäste. Hervorragender Vertreter des längst verstorbenen Stars war Werner Williams, der im BPO passenderweise meist am Klavier sitzt. Von da machte sich das Orchester auf zu den Sternen und begleitete den von John Williams musikalische in Szene gesetzten Aufstieg von Sky Walker mit romantischen stillen Klängen. „Leise können wir auch“, meinte Armbruster dazu schmunzelnd.

„Pantomime“ von Philipp Sparke lockte den mittlerweile pensionierten Helmut Schilling mit seinem Eufonium noch einmal auf die Bühne. Das Stück, das vom Spieler große Virtuosität, Schnelligkeit, Musikalität verlangt, sitzt bei Schilling – „21 Jahre lang geübt“, meinte er auf eine entsprechende Frage lachend. Weiterer Solist war Ludwig Wieser (Trompete), der bei „Children of Sanchez“ Zwiesprache mit einem Saxofon pflegte. Theresa Sittenauer: Die Sängerin mimte Adele mit „Skyfall“, ließ mit David Guettas „This One’s for You“ die Fußball-EM 2016 aufleben und machte den Grönemeyer mit „Zeit, dass sich was dreht“ – letzteres etliche Kilos besser als das Original. Auf stürmischen Applaus und stehende Ovationen folgten mehrere Zugaben und eigentlich konnte die restlos begeisterte Zuhörerschaft absolut nicht gesättigt werden. Das BPO machte begeistert mit, irgendwann war halt dann doch Schluss.

„Das rollende Klassenzimmer“: Initiator stellt die Initiative in Kaufering vor

Während des Konzerts, nach der musikalischen Beschreibung einiger Abenteuer von Harry Potter in der wohl bekanntesten Zauberschule der Welt, erhielt Claus-Peter Reisch die Gelegenheit, seine nicht minder zauberhafte Initiative „Das rollende Klassenzimmer“ vorzustellen. Die Idee sei bei einer Essensverteilung in einem der Lager entstanden. 150.000 bis 180.000 Flüchtlinge – 100.000 davon sind nach Reischs Schätzung Kinder – lebten in solchen Lagern im Grenzbereich von Türkei-Syrien – kaum 30 Autominuten entfernt von den auch von Deutschen so gern besuchten Urlaubsgebieten. Die Zustände in den Lagern seien desaströs. „Wer auch immer in unserem Land glaubt, jammern zu müssen, dem empfehle ich eine Reise dorthin.“ Die Zelte seien den Namen nicht wert, die Planen seien undicht, oft auch ersetzt mit aufgeschnittenen Düngemittelsäcken. Trinkwasser ist Mangelware, ganz zu schweigen von Sanitär- und Kocheinrichtungen. Die „Schule“ befand sich in einem löchrigen Zelt, es habe kein Unterrichtsmaterial gegeben.

Claus-Peter Reisch (links) erzählte vom Projekt „Das rollende Klassenzimmer", neben ihm hörte Dirigent Philipp Armbruster zu. Foto: Christian Rudnik

Schnell sei ihm und weiteren Helfern klar gewesen, „wenn wir hier und jetzt nichts machen, dann sind diese Kinder die nächste verlorene Generation“. Also zurück nach Deutschland, einen alten Reisebus gekauft, gemeinsam mit engagierten Freunden Hand angelegt und zum Klassenzimmer umgebaut. Mittlerweile rollen zwei Busse durch die Lager, denn „die Kinder sind lernbegierig, sie wollen Schule haben. Sie sind enttäuscht, weil der Bus am Samstag und Sonntag nicht unterwegs ist“. Der Aufwand sei groß, „aber er lohnt sich“, so Reisch. „Mittlerweile konnten schon 280 Kinder an die türkische Regelschule geschickt werden, wo die Lehrer sehr zufrieden sind mit ihnen.“ Die Kosten, rund 15.000 Euro im Monat für das gesamte Beschulungsprojekt, werden in großen Teilen mit Fördermitteln der Bayerischen und der Sächsischen Staatskanzlei, Zuschüssen von Sternstunden und Seenotrettung abgedeckt. „Wir sind zusätzlich auf Aktionen wie das Benefizkonzert und viele Spenden angewiesen“, betont Reisch.

Für „Das rollende Klassenzimmer“ ist ein Spendenkonto eingerichtet bei der VR-Bank Augsburg-Ostallgäu unter DE87 7209 0000 0002 2983 76; Verwendungszweck „Türkei“.