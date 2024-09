Chaos am Kauferinger Bahnhof?

Ein Leser, der offenbar häufig mit dem Zug fährt, fragt unsere Redaktion, was es mit dem „Chaos bei der Bahn zwischen Kaufering und München“ auf sich habe: „In Kaufering wurde an der Anzeigetafel mitgeteilt, dass eine Linie bis auf Weiteres ausfällt, letzten Samstag gab es nur einmal pro Stunde einen Zug nach München und der war dementsprechend überfüllt, am Sonntag sah es von München nach Kaufering nicht viel besser aus.“

Reparaturen sollen die Fahrzeugverfügbarkeit in Kaufering verbessern

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn berichtet auf Nachfrage unserer Redaktion, dass es auf der Strecke München Hauptbahnhof - Buchloe derzeit zu Beeinträchtigungen aufgrund von einer eingeschränkten Fahrzeugverfügbarkeit komme. Betroffen sind die Bahnlinien RB 74, RE 70 und RE 76. „Diese Beeinträchtigungen bestanden auch am vergangenen Wochenende. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Verbesserung der Fahrzeugverfügbarkeit, etwa durch Reparaturen“, so die Sprecherin. Eine Prognose zur Dauer dieser Einschränkungen sei derzeit nicht möglich, die Auskunftssysteme informieren über die jeweils aktuelle Lage, es gibt etwa Informationen zur Betriebslage unter regional.bahn.de/regionen/bayern/fahrplan/aktuelle_betriebslage.

Reisenden zwischen München Hauptbahnhof und Buchloe wird empfohlen, auf die anderen verkehrenden Linien auszuweichen und sich unmittelbar vor Reiseantritt über die Verbindung in der Reiseauskunft unter bahn.de oder in der App DB Navigator zu informieren. Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen finden sich zudem in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de sowie unter www.bahn.de/ris.