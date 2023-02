Containerplatz in Kaufering bleibt vorerst an Bayernstraße

Der Containerplatz in Kaufering bleibt heuer wo er ist. Ameisenvölker und die künftige Standortfrage beschäftigen die Verantwortlichen.

In der vergangenen Gemeinderatssitzung in Kaufering informierte Bauamtsleiter Andreas Giampa, dass der Containerplatz an der Bayernstraße noch das gesamte Jahr dort angesiedelt sein werde. Wie berichtet, soll dort ab Frühjahr 2024 das neue Feuerwehrhaus entstehen, dessen Fertigstellung für Mitte 2026 vorgesehen ist. "Heuer wird nur der zum Projekt gehörende Straßenumbau der Augsburger Straße angegangen. Wir müssen auch noch auf dem Containerplatz lebende Ameisenvölker umsetzen", so Giampa.

Abstimmung mit dem Landratsamt Landsberg über künftigen Standort

Wo der Containerplatz sich künftig befinden wird, steht noch nicht fest, informiert die Marktgemeinde auf Nachfrage. Es seien von Bürgerinnen und Bürgern sowie aus dem Ratsgremium heraus dazu mehrere Vorschläge eingegangen. "Zeitnah werden die möglichen Alternativen mit dem Landratsamt besprochen", informiert die Verwaltung.

