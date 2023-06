Corpuls spendet 30.000 Euro: Belegschaft entscheidet über Empfänger

Das Kauferinger Medizintechnik-Unternehmen Corpuls lässt die Mitarbeitenden entscheiden, an welche Organisationen Geld gespendet werden soll.

Das Medizintechnik-Unternehmen GS Elektromedizinische Geräte, besser bekannt unter dem Namen Corpuls spendet auch dieses Jahr wieder 30.000 Euro an gemeinnützige Organisationen in der Region. Das Besondere: Die weit über 400 Mitarbeitenden durften die Spendenempfänger wie schon in den vergangenen Jahren selbst bestimmen. Jetzt wurden die offiziellen Spendenschecks übergeben.

„An welche sozialen oder karitativen Vereine und Organisationen aus der Region sollen unsere Spenden in diesem Jahr gehen?“ Mit dieser Frage startete die Aktion im Intranet. Bei der Mitarbeitervertretung, welche die Spendenaktion organisierte, gingen zahlreiche Vorschläge ein, die dann ebenso im Intranet veröffentlicht wurden. Nach einer anschließenden anonymen Abstimmung wurde das Geld unter den Top fünf gemäß dem Stimmenanteil verteilt. „Wir freuen uns immer, mit welchem Eifer die Kollegen die unterschiedlichsten Vorschläge einreichen. Da sind die größeren, bekannten Einrichtungen in der Region genauso dabei wie kleine, örtliche Aktionen und Initiativen“, sagt Johannes Soboll, Vorsitzender der Mitarbeitervertretung bei Corplus.





Spendenaktion bei Corpuls: Ein Kinderhospiz bekommt die meisten Stimmen

Die meisten Stimmen und damit knapp 10.000 Euro erhielt das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Außerdem mit einer finanziellen Spende bedacht werden die Aktion Löwenherz (zugunsten eines an Blutkrebs erkrankten Mädchens aus Scheuring), die Tafeln in der Region, Humedica in Kaufbeuren und die Therapiehundestaffel der Malteser Landsberg. Die offiziellen Spendenschecks wurden in jüngster Vergangenheit bei GS in Kaufering übergeben (siehe Bild anbei).

Die Zentrale von Corpuls befindet sich noch in Kaufering. Die Firma baut in Igling ein neues Werk. Foto: Thorsten Jordan

Zu GS Elektromedizinische Geräte GmbH: Das Familienunternehmen mit Sitz in Kaufering entwickelt und fertigt seit über 40 Jahren innovative High-End-Geräte für die Notfall- und Intensivmedizin. Mit seinen weit über 400 Mitarbeitenden exportiert GS Defibrillatoren, Monitoringsysteme und Thoraxkompressionsgeräte zur Herz-Lungen-Wiederbelebung bei Herzstillstand in 75 Länder weltweit. (AZ)

