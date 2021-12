Kaufering

Darum lehnt Kaufering die Intel-Ansiedlung ab

Plus Der US-Chiphersteller Intel könnte sich auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing ansiedeln. Warum sich Kaufering jetzt dagegen ausspricht und was der Bürgermeister kritisiert.

Von Romi Löbhard

Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger ( SPD) lud am Dienstag gleich zu einer Pressekonferenz. Was er zu sagen hatte, dürfte in Landsberg und Penzing aufhorchen lassen. Die Marktgemeinde Kaufering lehnt die mögliche Ansiedelung des Chipherstellers Intel auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing vollumfänglich ab.

