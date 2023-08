Kaufering

Das Hilti Camp 2023 in Kaufering ist eine "coole Mischung"

Plus Die Firma Hilti und die Gemeinde Kaufering veranstalten zum 16. Mal eine Ferienfreizeit. Zwei Wochen gibt es eine ganztägige Kinderbetreuung.

Von Vanessa Polednia

Berufstätige Eltern werden durch ganztägige Betreuung ihrer Kinder im Sommercamp, einer Kooperation von Hilti und der Gemeinde Kaufering, bereits zum 16. Mal unterstützt. Sechs- bis zwölfjährige Kinder erleben in den ersten beiden Ferienwochen ein ganztägiges Programm aus Spaß, Bewegung und spielerischem Lernen. Dabei stehen den 165 Kindern täglich neue Aktionen zur Auswahl.

Eduard Sokolowski ist für die Jugendarbeit der Gemeinde zuständig und leitet das Sommercamp von Anfang an, das heißt, seit 2007. Da die Grund- und Mittelschule Kaufering bis 2026 saniert wird, findet das Ferienprogramm bereits zum zweiten Mal im Sportzentrum statt. Nicht ganz optimal, findet Organisator Sokolowski, schließlich muss ein Teil der Halle als Cafeteria umfunktioniert werden und es stehen weniger Zimmer zur Verfügung. Insgesamt ist es in der hellhörigen Sporthalle lauter. Sokolowski läuft zügig durch die Gänge – "das gewöhnt man sich an, wenn man ständig hin und her läuft", und öffnet Türen, hinter denen sich kleine eigene Welten befinden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

