vor 34 Min.

Demenz im Kreis Landsberg: Die Gefahr des Davonlaufens

Plus Immer wieder werden ältere Menschen, die aufgrund einer Demenz nicht wieder nach Hause finden, gesucht. Im Seniorenstift Kaufering gehört die Krankheit zum Alltag. Die Heimleiterin plädiert für mehr Toleranz und Verständnis.

Von Vanessa Polednia

Vermisstenmeldungen dementer Personen sind im Landkreis Landsberg keine Seltenheit. Immer wieder wird nach Menschen, die nicht mehr nach Hause oder in ihr Wohnheim finden, berichtet – so auch in den vergangenen Wochen. Die Heimleiterin und eine Fachkraft des Seniorenstifts Kaufering wollen aufklären und sprechen von einer gesellschaftlichen Aufgabe, für die es keine perfekte Lösung gebe.

