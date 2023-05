Kaufering

17:42 Uhr

Der evangelische Landesbischof wird in Kaufering ganz persönlich

Plus Der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Heinrich Bedford-Strohm, besucht die Junge Gemeinde der Pauluskirche. Dabei spricht er auch weltliche Themen an.

Von Romi Löbhard

Gespannte Erwartung und rege Betriebsamkeit rund um die Kauferinger Pauluskirche: Jugendliche spielen und kicken, der große Hof vor dem Eingang zur Kirche ist festlich herausgeputzt. Die Stehtische sind geschmückt, die Sektkelche mit alkoholfreiem Hugo gefüllt. Alles spricht dafür, dass ein hoher Gast erwartet wird. Und er kommt – überpünktlich: Das Jackett lässig über die Schulter geworfen, steuert er sofort zielstrebig auf die Jugendlichen zu. Er ist ein nahbarer und gleichzeitig charismatischer Mensch, der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, der die Junge Gemeinde der Evangelisch-Lutherischen Pauluskirche in Kaufering besucht. Schnell ist er umringt von jungen Leuten, mit denen er so plaudert, dass eine gewisse Scheu vor dem Gast erst gar nicht entsteht.

Der Landesbischof spricht in Kaufering geistliche und weltliche Themen an

Grund für den Besuch ist ein Jubiläum. Im Frühjahr 2020 wollte die Junge Gemeinde, für Kauferings Pfarrer Jürgen Nitz eine sehr wichtige, über Spendengelder finanzierte Einrichtung mit großem Sozialauftrag, ihr 25-jähriges Bestehen feiern. Corona kam dazwischen, das Jubiläumsfest wurde zur Onlineveranstaltung mit einem bischöflichen Grußwort. Der vorgesehene Live-Bischofsbesuch wurde verschoben. Jetzt, zum 28-Jährigen, klappte es endlich, Bedford-Strohm kam und hatte viel Zeit mitgebracht. Die verbrachte er als Erstes gemeinsam mit der Paulusjugend in der Teestube.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

