Der frühere Kauferinger Gemeinderat Manfred Nieß gestorben

Plus Manfred Nieß engagiert sich über 30 Jahre im Kauferinger Gemeinderat. Der frühere Dritte Bürgermeister der Marktgemeinde stirbt im Alter von 87 Jahren.

Vor knapp vier Jahren ist Manfred Nieß aus dem Kauferinger Gemeinderat ausgeschieden, vor wenigen Tagen ist der frühere Dritte Bürgermeister der Marktgemeinde kurz nach seinem 87. Geburtstag verstorben. Nieß setzte sich aber nicht nur in der Kommunalpolitik ein.