Kaufering

vor 35 Min.

Physik: Ein Forscher aus Kaufering macht das Winzige sichtbar

Plus Dr. Florian Schüder aus Kaufering erhält für seine Forschung einen Preis. Für den promovierten Physiker ist es nicht die erste Auszeichnung. Wofür er das Preisgeld diesmal investiert.

Von Romi Löbhard

Der gebürtige Kauferinger Florian Schüder, mittlerweile promovierter Physiker, wurde jüngst mit dem Theodor-Hänsch-Promotionspreis der Fakultät für Physik ausgezeichnet. Mit dem von der Wilhelm und Else Heraeus Stiftung ausgelobten, nach Nobelpreisträger Hänsch (2005) benannten und mit 4000 Euro dotierten Preis wird, wie es in der Laudatio der Fakultät heißt, Schüders „herausragende Dissertation mit dem Titel ‚Advancing and applying Next-Generation DNA-based super-resolution microscopy’“ gewürdigt. Seine Arbeit kombiniere fortschrittliche hochauflösende Mikroskopie mit neuartigen Ansätzen aus dem Bereich der DNA-Nanotechnologie, heißt es unter anderem in der Begründung.

