Der Markt erledigt den Weihnachtseinkauf vor Ort

Weihnachten steht vor der Tür. Eine Gelegenheit, um das lokale Gewerbe zu unterstützen. Diesen Gedanken hatte auch der Markt Kaufering und so dürfen sich unter anderem die Mitarbeitenden in diesem Jahr über Bienenhonig vom Jegglhof aus Kaufering freuen. „Uns ist es wichtig, Geschäfte und Betriebe in Kaufering zu unterstützen und mit positivem Beispiel voranzugehen“, erklärt Bürgermeister Thomas Salzberger (SPD). In seiner Pressemitteilung verweist der Markt darauf, dass bewusste Kaufentscheidungen dazu beitragen, dass unser Umfeld lebendig und vielseitig bleibt“. (AZ)

Kaufering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtsgeschenk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wirtschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis