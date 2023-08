Kaufering

Der neue Festwirt will in Kaufering für die perfekte Bierzelt-Atmosphäre sorgen

Plus Beim Kauferinger Volksfest gibt es einen neuen Festwirt, einen neuen Schausteller und erstmals einen Kinderflohmarkt. Zudem feiert der VfL Kaufering Jubiläum.

Am Donnerstag, 31. August, heißt es zum 32. Mal "O'zapft is" auf dem Kauferinger Volksfest. Traditioneller Start ins Treiben ist um 19 Uhr mit dem großen Festzug ins Bierzelt. Bürgermeister Thomas Salzberger eröffnet dann das Volksfest offiziell mit dem Bieranstich und einer Ansprache. Süßigkeitenbuden, Schiffschaukel, Dosenwerfen und Luftballonspickern: Die Schaustellerfamilie Joachim Rieder ist heuer auf dem Volksfest das erste Mal für das Vergnügen außerhalb des Bierzelts zuständig. Und mit Kurt Paiser aus Scherstetten (Landkreis Augsburg) gibt es zudem einen neuen Festwirt. Bis Sonntag, 3. September, kann in Kaufering wieder ausgelassen geschunkelt werden. Unsere Redaktion hat den neuen Festwirt gefragt, wie man eine gelungene Atmosphäre im Bierzelt schafft.

Der bisherige Festwirt Jochen Mörz kann laut der Gemeinde Kaufering das Volksfest nicht mehr ausrichten. Kurt Paiser ist das erste Mal Festwirt auf dem Kauferinger Volksfest. Ein Unbekannter in der Branche ist er keinesfalls, wie er selbstbewusst schildert. Seit vielen Jahrzehnten ist er in der Gastronomie tätig. "Früher waren wir eher im Allgäu unterwegs", sagt Kurt Paiser. Und auch das Volksfest in Schongau habe er schon als Festwirt gestemmt.

