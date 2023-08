Der VfL Kaufering feiert sein Jubiläum nur im kleinen Rahmen

Plus Der VfL Kaufering wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Auf einen großen Festakt verzichtet man bewusst, aber beim Volksfest findet eine kleine Feier statt.

Mehrere Vereine im Landkreis haben in den vergangenen Monaten groß ihre Jubiläen gefeiert - anders der VfL Kaufering. Vor 75 Jahren fand die Wiedergründung statt, doch einen großen Festakt gibt es dazu nicht. Am Sonntag lädt der Verein zu einem gemeinsamen Nachmittag ins Bierzelt ein, das war es. Warum man sich ganz bewusst darauf beschränkt, erklärt der Vereinsvorsitzende Klaus Rehekampff.

Grund zu feiern gibt es dabei schon: Der VfL Kaufering zählt nicht nur mit zu den größten Sportvereinen im Landkreis, er bietet einigen nicht ganz alltäglichen Sportarten – erfolgreich – ein Zuhause. Auch ist es noch gar nicht so lange her, da stand das Jubiläum auf der Kippe. Wie viele andere Vereine, hatte der VfL Kaufering 2019 Schwierigkeiten, einen neuen Vorstand zu finden. Doch auch diese Hürde konnte der Verein meistern und Klaus Rehekampff leitet seitdem die Geschicke des Vereins. Ebenso haben die Schwierigkeiten, die es im Zusammenhang mit dem Neubau des Vereinsheims, das 2003 fertiggestellt wurde, gab, inzwischen ein Ende.