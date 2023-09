Kaufering

vor 32 Min.

Die Eröffnung des Kauferinger Volksfests ist ein Tag der Premieren

Plus Erster Bieranstich für den Bürgermeister und viele neue Gesichter auf dem Gelände: Der Startschuss für das Volksfest gelingt trotz vorangegangener Turbulenzen.

Von Romi Löbhard

So viele Premieren bei einem einzigen Fest: Thomas Salzberger, Bürgermeister des Markts Kaufering, durfte sich zum ersten Mal mit ein paar wuchtigen und doch gefühlvollen Schlägen beim Anzapfen beweisen und damit nach vier Jahren Pause das mittlerweile 32. Kauferinger Volksfest eröffnen.

Seinen ersten Auftritt in Kaufering hat auch der Festwirt: Mit der Familie Paiser konnte ganz kurzfristig, innerhalb von vier Wochen Ersatz gefunden werden für den bisherigen Ausrichter, der nicht mehr dazu in der Lage war. Ebenfalls neu in Kaufering sind die Schausteller. Auch für deren Organisation war die Zeit viel zu kurz, weshalb Kinder, Jugendliche und Junggebliebene auf Fahrgeschäfte verzichten müssen. Nach Auskunft der Festleitung war es nicht mehr möglich, auch nur ein Karussell zu bekommen. Eine Schiffschaukel wartet immerhin auf sportliche Gäste, und nach guter Stärkung im Festzelt wurde am Eröffnungsabend eben in deren Kähnen Sport betrieben, und das nicht zu wenig – zeitweise waren alle Einheiten belegt.

