Die Evangelische Jugend Kaufering besucht Dänemark

Mitte August verbrachten 66 Jugendliche und junge Erwachsene der Evangelischen Jugend Kaufering zwei ereignisreiche Wochen in Dänemark. Die Freizeit bot ein abwechslungsreiches Programm aus sportlichen, kulturellen und geistlichen Elementen. Ein besonderes Highlight war eine Robbentour im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer – ein einmaliges Erlebnis inmitten der beeindruckenden Natur. Auch kulturell hatte die Reise viel zu bieten: Ausflüge in die historischen Städte Ribe und Aarhus standen ebenso auf dem Plan wie ein buntes Wikingerfest mit Musik, Tanz und kreativen Spielen.

Tägliche Morgenandachten, Lobpreiszeiten und Gottesdienste waren zentrale Zeiten dieser Freizeit im Norden und gaben Raum für viele Erlebnisse im Glauben. Für alle Teilnehmenden und Mitarbeitenden waren es zwei prägende Wochen voller Gemeinschaft, Leichtigkeit und Tiefe – eine Zeit, die sicher lange in Erinnerung bleiben wird.

