Die Fernwärmekosten bleiben für die Kauferinger dauerhaft höher

Plus Im Bemühen um Klimaneutralität ist die Nachfrage nach Fernwärme sehr groß. Die Kommunalwerke Kaufering stehen unter Handlungsdruck.

In den kommenden Jahren soll die Wärmewende gelingen. Diese gilt als zentraler Baustein, damit Deutschland bis 2045 vollständig klimaneutral wird. Hierbei sind besonders die Kommunen gefragt. Dass die Zeit drängt, wurde auch in der jüngsten Sitzung des Werkausschusses der Kommunalwerke Kaufering deutlich.

Gemeinderat Anton Widmann ( CSU) brachte das Thema ins Gespräch. "Weit über 14 Grundstückseigentümer" der Ulrichstraße haben sich als Interessengemeinschaft zusammengeschlossen: Seit Sommer 2020 bekunde man großes Interesse an einer Fernwärmeleitung – herausgekommen sei nichts. "Wie wollen wir uns denn weiterentwickeln, wenn es solch ein Kampf ist?", kritisierte Widmann. Die Ulrichstraße stehe auf der Agenda "relativ weit oben", antwortete Thomas Schillinger im Werkausschuss. Doch solche Vorhaben müssten auch wirtschaftlich sein. So handele es sich bei der Interessengemeinschaft um große Grundstücke, das erfordere große Netzstrecken, die zu verlegen seien. "Und das kostet Geld", betonte der Technische Leiter der Kommunalwerke.