Kaufering

vor 31 Min.

Die Pfarrgemeinde blickt auf 300 Jahre Kirchengeschichte zurück

Plus Gemeinsam mit Bischof Dr. Bertram Meier feiern die Katholiken in Kaufering das Weihejubiläum der Pfarrkirche Sankt Johannes Baptist.

Von Romi Löbhard

Weithin sichtbar, auch dank ihres 65 Meter hohen Turms, thront sie auf der Hangkante des Lechhochufers mitten im Dorf Kaufering, die Pfarrkirche Sankt Johannes Baptist. Am Sonntag, 25. Juni feiert die Pfarrgemeinde gemeinsam mit Bischof Dr. Bertram Meier das 300. Weihejubiläum dieses Gotteshauses, dessen Geschichte weiter zurückgeht als zum Weihetag am 10. November 1723 und die auch mit der Weihe längst nicht zu Ende war.

Die Pfarrei Kaufering, eine von vier früheren Dießener Klosterpfarreien im Landkreis Landsberg, ist eine sehr alte. So ist wie der frühere Kreisheimatpfleger Wilhelm Neu recherchiert hat und im Archiv der Pfarrei hinterlegt ist, bereits im Jahr 1172 ein „Plebanus de Chufringen“, ein Pfarrherr in Kaufering erwähnt. Es muss wohl eine Kirche gegeben haben, allerdings nicht am Platz des heutigen Gotteshauses. Denn dafür gibt es laut Neu, im Gegensatz zur Vorgängerin, Dokumente. Demnach wurde im Jahr 1519 ein Grundstück „zum Bau einer neuen Kirche“ erworben. Der Chor der heutigen Kirche stammt in den Grundelementen noch aus dem frühen 16. Jahrhundert. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts erhielt die Kirche einen neuen Hochaltar, die Figuren am heutigen Choraltar stammen aus dieser Zeit.

