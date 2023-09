Die Wasserwacht sucht in Kaufering nach einer Person im Lech

Ein Zugpassagier will von der Eisenbahnbrücke in Kaufering eine im Wasser treibende Person gesehen haben. Eine großangelegte Suchaktion ist inzwischen beendet.

Feuerwehrautos samt Bootanhänger sind am späten Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr mit Sirenen auf der Landsberger Von-Kühlmann-Straße in Richtung Kaufering gefahren. Der Grund: Ein Zugfahrgast rief den Notruf, weil er bei einem Blick aus dem Zugfenster nach eigenen Angaben eine Person im Lech hat treiben sehen. Die Wasserwacht konnte in dem Fluss trotz einer großangelegten Suchaktion aber niemanden finden.

Einsatzleiter Frank Böhm von der Kreiswasserwacht Landsberg sagte am Donnerstag vor Ort: „Ein Mitteiler hat im Zug von der Eisenbrücke aus eine bekleidete Person im Lech treibend gesehen. Und nach der suchen wir jetzt.“

Nach gut zwei Stunden wird die Suche im Lech eingestellt

Wie die Feuerwehr Kaufering in einer Pressemeldung mitteilt, löste die Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck nach dem Notruf umgehend Großalarm für mehrere Wasserwachten, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber, Polizei sowie die Feuerwehren aus Kaufering und Landsberg aus.

Trotz der intensiven Absuche, mit mehreren Booten, Hubschrauber und Drohnen des gesamten Lechs zwischen Bahnbrücke und Stausee, konnte jedoch keine Person gefunden werden. Nach gut zwei Stunden wurde die Suche schließlich eingestellt.

Das neue Kauferinger Feuerwehrboot hatte laut der Mitteilung bereits den zweiten Einsatz im Lech. Vorausgegangen waren eine mehrwöchige Ausbildung und Schulung sowie die Fortbildung mehrerer Einsatzkräfte zu Bootsführern.

Wie Markus Fischer, Sprecher der Polizei Landsberg, auf Nachfrage mitteilt, sind am Freitag keine weiteren Suchaktionen im betreffenden Gebiet geplant. Auch gebe es zum jetzigen Zeitpunkt keine Vermisstenmeldung im Bereich der Polizeiinspektion. (AZ)